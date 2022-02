Molotovcocktails, burgers met machinegeweren en een massa extra wapens op komst: Rusland stoot op “ongelooflijk verzet”

Oekraïense militaire zoeken naar niet-ontplofte granaten in Kiev. Ze houden beter stand in het hoofdstad dan verwacht. — © AFP

Op de eerste dag van de inval van Rusland in Oekraïne had alles weg van een blitzkrieg. Zaterdag blijkt dat plan mislukt. “We stellen vast dat de weerstand door de Oekraïners groter is dan de Russen hadden verwacht”, klinkt bij Amerikaanse militaire bronnen. Met nieuwe wapenleveringen, onder meer ook vanuit ons land, ziet het er niet naar uit dat het verzet - militair én civiel - gaat bekoelen. De Russische troepen hebben het bevel gekregen om het offensief uit te breiden “in alle richtingen”.