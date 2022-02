Nafi Thiam heeft ondanks goed BK nog geen spijt van forfait voor WK: “Daar zou ik me waarschijnlijk forceren”

Dat ze boven haar persoonlijk record bleef op de 60 meter horden: het zal haar worst wezen. Dat ze naast het podium viel: het zal haar een nog dikkere worst wezen. Nafi Thiam was zelfs positief verrast over haar prestaties op het BK indooratletiek in Louvain-la-Neuve, haar eerste wedstrijd sinds de Memorial Van Damme in september. De tweevoudige olympische kampioene blijft ondertussen achter haar keuze staan om in maart niet naar het WK indoor in Belgrado te trekken. “Dat zou dom zijn.”