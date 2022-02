Rutger Wouters wint in Villers-le-Temple traditionele opener van het Waalse wielerseizoen

Zaterdag werd traditiegetrouw in Villers-le-Temple het Waalse wielerseizoen op gang geschoten. Voor de wedstrijd voor elite z/c en beloften over 117 km verschenen 110 renners aan de start. De overwinning ging naar Rutger Wouters die het in een spurt met twee haalde van Wannes Heylen. Die twee ontsnapten in de slotfase uit een kopgroep van elf.

De wedstrijd voor juniores waarvoor 48 renners de inschrijvingstafel passeerden, werd gewonnen door de Nederlander Jasper Huitema. Noah Schepens uit Mol, die dit jaar het truitje van Acrog-Tormans heeft geruild voor dat van Sport en Steun Leopoldsburg en vorige week in de oefenkoers in Heppen als vierde finishte, werd in Villers tweede. Provinciaal kampioen Dré Goelen finishte als vijfde. Met ook nog Kamiel Eeman als zevende en Jules Bemong als elfde presteerden de juniores van Sport en Steun bijzonder sterk.

Voor de nieuwelingenwedstrijd in Villers verschenen 30 renners aan de start. Daar ging de zege naar Edouard Claisse. (fv)