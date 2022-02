OVERZICHT BENE-League. Bocholt mag tickets Final Four al boeken, Pelt moet tweede plaats aan Lions laten

De Final Four van de BENE-League gaat op 26 en 27 maart door in het Nederlandse Den Bosch. Bocholt kan de tickets al boeken, voor de overige drie plaatsen moet nog strijd geleverd worden.

In de topper tussen Pelt en Bocholt, de nummers twee en één uit de algemene rangschikking, werd een uur lang voor elke meter en elke bal geknokt. Pelt kwam het best uit de startblokken, leidde even met drie doelpunten verschil, maar moest na een kwartier het initiatief aan Bocholt laten. Bij Pelt woog de afwezigheid van Schoenaker (enkelblessure) in het centrum van de verdediging door.

Winters en Spooren konden te gemakkelijk scoren maar bij een 12-13 aan de rust waren de teerlingen niet geworpen. Integendeel, Pelt keerde meteen na de rust de rollen om en had tot tien minuten voor tijd uitzicht op de zege. Maar Bocholt had in de slotfase nog iets extra in de tank en won met 27-31. Bocholt kloppen wil dus maar niet lukken voor Pelt, dat de tweede plaats aan Lions moet laten.

Aalsmeer houdt stand op de vierde plaats na een gemakkelijke zege in Tongeren. De Limburgers werden in de eerste helft helemaal weggeblazen en keken aan de rust al tegen een 9-19-achterstand aan. Tongeren stak de neus nog aan het venster in de tweede helft maar verder dan 31-34 geraakte het niet.

Hasselt bood met een veredelde invallersploeg een kwartier goed weerstand in Visé maar zat bij 18-12 aan de rust in een verloren positie. De zege levert Visé de zesde plaats in de algemene rangschikking op. Bevo tenslotte haalde het van rode lantaarndrager Quintus (33-25).