Real Madrid kruipt door het oog van de naald na laat doelpunt van Benzema

Real Madrid heeft gedaan wat het moest doen, namelijk winnen op bezoek bij buur Rayo Vallecano. Al was er van een probleemloze avond geen sprake. De Koninklijk mocht opnieuw zijn Franse prijsschutter Karim Benzema bedanken. Het doelpunt van de Fransman bleek voldoende om de drie punten mee naar huis te nemen.

Real Madrid, met Thibaut Courtois tussen de palen en Eden Hazard 90 minuten op de bank, leek lang op weg naar puntenverlies. De Koninklijke leek zijn tanden stuk te bijten op de defensie van Rayo Vallecano. Karim Benzema had geen zin in dat scenario en sloeg in de 83e minuut alnsog toe en bezorgde zijn team alsnog de zege na een een-tweetje met Vinicius Junior.

De troepen van Carlo Ancelotti blijven afgetekend leider in de Spaanse hoogste voetbalafdeling met 60 punten. Eerste achtervolger Sevilla telt er negen minder, maar mag zondag in eigen huis nog aan de bak tegen stadsrivaal Betis.