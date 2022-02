Manchester City en De Bruyne hebben weinig overschot op bezoek bij Everton, United speelt gelijk

Manchester City, met Kevin De Bruyne in de basis, heeft geen steken laten vallen op bezoek bij Everton. City had weinig overschot, maar won na een doelpunt van Phil Foden. Stadsgenoot Manchester United geraakte niet verder dan een 0-0-gelijkspel op bezoek bij Watford.

Voor Kevin De Bruyne was het een speciale wedstrijd. De Rode Duivels begon tegen Everton aan zijn 200e wedstrijd in de Premier League. Die festiviteiten kon City niet opluisteren met een knalprestatie.

De Citizens domineerden de partij in Goodison Park, maar geraakten aanvankelijk niet voorbij de Engelse nummer één Jordan Pickford, die een knappe clean sheet leek te mogen bijschrijven tegen de competitieleider. Phil Foden dacht daar echter anders over. De Engelse international knalde City in de 82e minuut op voorsprong. Die voorsprong gaf het niet meer uit handen.

City blijft koploper in de Engelse eerste klasse met 66 punten. Dat zijn er zes meer dan eerste belager Liverpool, dat wel een match minder gespeeld heeft. Volgende week staat de stadsderby op het programma. Dan komen de buren van Manchester United op bezoek.

United komt niet verder dan een 0-0

Ook stadsgenoot Manchester United beleefde niet zijn beste week. Nadat het eerder deze week nog net een gelijkspel uit de brand kon slepen tegen Atlético Madrid, kon het ook niet winnen van Watford. Watford, met ex-Bruggeling Dennis in de basis, lag heel de wedstrijd onder. Maar Cristiano Ronaldo en co. konden doelman Foster te weinig bedreigen om aanspraak te maken op de overwinning.

Met de wedstrijd tegen Manchester City komende zondag op het programma, hoopt United opnieuw met de zege aan te knopen. Geen sinecure.