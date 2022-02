Voorzitter Roman Abramovich zet stap opzij bij Chelsea: “Beslissing is in het belang van de club”

Chelsea zal het even zonder zijn voorzitter Roman Abramovich moeten doen. De excentrieke Rus zet na 20 jaar een stap opzij bij de Londense club. Er hingen in Engeland sancties boven het hoofd van de Rus omwille van zijn goede banden met Russisch president Vladimir Poetin.

Exit Roman Abramovich bij Chelsea. Dat maakte de club van Rode Duivel Romelu Lukaku vandaag bekend in een persbericht. De Russische voorzitter trekt na 20 jaar de deur dicht in Londen.

“Ik heb altijd beslissingen genomen in het belang van de club. Ik blijf mij inzetten voor deze waarden. Daarom geef ik vandaag beheerders van Chelsea’s liefdadigheidsstichting het rentmeesterschap en de zorg voor Chelsea FC”, aldus Abramovich. “Ik denk dat ze momenteel in de beste positie verkeren om de belangen van de club, spelers, staf en fans te behartigen.”

Abramovich kwam de voorbije dagen in het oog van de storm terecht nadat duidelijk werd dat hij goede banden onderhoudt met Russisch president Vladimir Poetin. Om die reden hingen er ook sancties boven het hoofd van de Rus. Het is nog koffiedik kijken of Abramovich nog terugkeert bij Chelsea.

