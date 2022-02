Ze hebben het écht niet zomaar over een glas melk: experts maken zich zorgen om opmars van rechts-extremisme bij tieners

Hoe rechts-extremisme oprukt bij jongeren en we het amper beseffen

Experten en veiligheidsdiensten maken zich grote zorgen over de opmars van rechts-extremisme onder tieners. In besloten online groepen, buiten het blikveld van leraren en ouders, dreigt vreemdelingenhaat en antisemitisme de normaalste zaak van de wereld te worden. “Dat een leerling zijn goudvis white power noemt, is niet onschuldig.”