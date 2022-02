Kanaries brengen puntje mee naar Stayen na zwakke partij: 0-0

Na de eerdere knappe 9 op 9 speelde STVV 0-0 gelijk aan de kust. Oostende was de betere ploeg zaterdag in de vooravond, maar raakte niet voorbij een stug Haspengouws blok. Aanvallend dreigde Sint-Truiden amper.

ONZE PUNTEN.Schmidt houdt Kanaries recht, Dony bevestigt sterk debuut

Zoals verwacht kreeg Ameen Al-Dakhil zijn eerste basisstek bij de Kanaries, Junior Pius startte op de bank. Op het middenveld wachtte een nieuwe kans voor Chris Durkin, Daichi Hayashi werd daardoor opnieuw in de spits uitgespeeld ten nadele van Joao Klauss. Jorge Teixeira werd aanvoerder door de afwezigheid van de geschorste Toni Leistner. Arnaud Dony zou opnieuw zijn mannetje staan op links.

Aanvallende intenties

Oostende toonde de eerste aanvallende intenties in de wedstrijd, STVV antwoordde met een rush van Al-Dakhil die een corner en een kopkans voor Hara opleverde.

Goeie mogelijkheden waren er nauwelijks in het openingskwartier. Sakamoto speelde wel een paar keer slim tussen de lijnen om Gueye te bedienen. Zijn poging ging ver over richting strand. Hayashi kwam dichter bij een doelpunt toen Konaté goed doorjoeg. Hara zette voor, zijn Japanse collega kwam een teen tekort om binnen te werken. Tot dan de beste kans van de wedstrijd.

Atanga bleef knullig balverlies lijden bij KVO, Hara lag daardoor op de loer. Even voor het halfuur was hij net iets te zelfzuchtig. Echt doorduwen lukte niet voor de Kanaries. Brüls kwam te weinig aan de bal om de lijnen uit te zetten. De Oostkantonner raakte moeilijk in de wedstrijd.

Standvastig verdedigend blok

Sakamoto toonde zich ook in het vierde kwartier de beste Japanner op het veld. Capon en hij staken de neus aan het venster en probeerden balbezit eindelijk om te zetten in pogingen binnen het kader. Schmidt bleef quasi onbedreigd. Het verdedigende blok van Hollerbach hield makkelijk stand.

De Duitse coach paste zijn plan min of meer aan met drie wissels. De kansjes waren wel opnieuw voor Oostende, dat er weliswaar niet in slaagde de bal op doel te mikken. Kagawa moest de offensieve lijnen nu uitzetten bij STVV. De druk werd groter aan de andere kant. Oostende werd vooruit gestuwd door het publiek en dreigde met een stel hoekschoppen.

Pas toen ook Reitz in het veld kwam, probeerde STVV aanvallend opnieuw iets te forceren. Toch leek het doelpunt net iets meer in de lucht te hangen in de zestien van Schmidt. Rocha Santos vuurde een bom af, de doelman van STVV pareerde met de vuisten.

Een echt slotoffensief kwam er van geen van beide kanten. McGeehan haalde een keer uit uit de tweede lijn, wederom ver over het hoofd van Schmidt. Net als in de heenwedstrijd volgde een logische puntendeling. Sint-Truiden leek daar best vrede mee te nemen.

OOSTENDE: Scherpen, Capon, Fortes, Jakel, Urhoghide, Atanga, D’Arpino, McGeehan, Sakamoto, Rocha Santos, Gueye.

STVV: Schmidt – Al-Dakhil, Teixeira, Bauer – Hashioka, Konaté, Durkin, Brüls, Dony – Hayashi, Hara.

Vervangingen: 58’ Hayashi door Klauss, 58’ Brüls door Kagawa, 58’ Dony door Janssens, 71’ Durkin door Reitz, 75’ Gueye door Ndicka, 85’ Atanga door Albanese, 87’ Rocha Santos door Batzner.

Gele kaarten: Hashioka (fout), Gueye (fout), Janssens (fout).

Scheidsrechter: Kevin Van Damme.

Toeschouwers: 3.000. (gus)