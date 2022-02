Russische eigenaar Roman Abramovitsj zet onder druk stap opzij bij Chelsea

De Russische zakenman Roman Abramovitsj zet een stap opzij bij de Engelse topclub Chelsea en draagt het beheer van de club over aan bestuurders van de Chelsea Foundation, zo maakte de club zaterdag bekend in een mededeling.

Na de Russische inval in Oekraïne gaan er in het Verenigd Koninkrijk heel wat stemmen op om individuele sancties af te kondigen tegen vooraanstaande oligarchen, zoals Abramovitsj, destijds een van de vertrouwelingen van de Russische president Vladimir Poetin. In het verleden ondervond hij reeds problemen om nog aan een visum voor het VK te geraken.

Abramovitsj nam in 2003 over op Stamford Bridge en maakte van een modale middenmoter een Europese topclub. Vorig seizoen werd de Champions League nog gewonnen. “Ik ben bijna 20 jaar eigenaar van deze club en sindsdien heb ik mezelf steeds beschouwd als een bewaarder van de club, om ervoor te zorgen dat we altijd zo succesvol mogelijk zouden blijven. In mijn beslissingen heb ik altijd de club vooropgesteld en dat wil ik ook blijven doen. Daarom sta ik het beheer nu af aan vertrouwelingen. Zijn zitten momenteel in de beste positie om de belangen van club, spelers, staff en fans te behartigen.

joro