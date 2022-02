Oekraïense vrouw kan tranen niet bedwingen wanneer ze herenigd wordt met haar kinderen aan Hongaarse grens

Ook Anna mocht eerst de grens niet over omdat ze verpleegster is. Dus vertrouwde ze haar zoontje en dochtertje toe aan Nataliya Ableyeva (58), een volslagen onbekende. De vrouw pakte de kinderen bij de hand en stak de grens over waar ze na enkele lange uren herenigd werden met hun mama. En dat weerzien was erg emotioneel toen beide vrouwen elkaar huilend in de armen vielen.

(pjv)