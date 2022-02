Hij is 21 en bewaakte op z’n eentje een brug bij Kiev: “Het is angstaanjagend”

Sirenes van het luchtalarm, explosies en lichtflitsen vullen de lucht in Kiev en andere delen van Oekraïne. Onwezenlijk moet het zijn. Voor de burgers, maar ook voor de vaak erg jonge en onervaren strijdkrachten. Een van hen is de 21-jarige Sergiy Petroshenko. Tot voor kort bewaakte hij op z’n eentje een voetgangersbrug in de Oekraïense hoofdstad. Dat was vlak voor de invasie begon, toen interviewde de Britse website Skynews de jonge man. “Hij was erg beleefd en sprak vloeiend Engels”, klinkt het. “Hij zei dat we de prachtige skyline van Kiev konden filmen, zolang we maar in zijn buurt bleven en niet verder weg dwaalden.”

LEES OOK. Hoe Poetin het Westen én zijn eigen bevolking een rad voor de ogen draaide

Petroshenko was beleefd en praatgraag, maar tussen zijn zinnen door was een groot verdriet te horen. De jonge strijder wilde gewoon naar huis, naar zijn familie. Hij vertelde dat hij zelf amper kon geloven dat hij in zijn volledige, weliswaar erg prille, militaire carrière slechts zestien kogels heeft afgevuurd. Slechts zestien keer gebruikte hij zijn vuurwapen, en dat steeds in de veilige omgeving van een schietbaan. “En nu ga ik mensen neerschieten om mijn land te beschermen? Ik wil niet dat dit gebeurt”, vertelt hij verbijsterd.

Angstaanjagend

Petroshenko is erg bezorgd om zijn familie die in de regio Sumy woont, in het noordoosten van Oekraïne. “Er is een Russische basis geïnstalleerd in mijn dorp en van daar uit komen ze naar hier om Kiev te veroveren”, zegt hij. “Ik heb mijn ouders gebeld, ze zijn echt bang. Ze zien Russen in het dorp, ze staan oog in oog met de vijand. Er zijn tanks en andere zware voertuigen. Het is angstaanjagend. Ik hoop dat het goed komt met hen, dat ik het ga overleven en dat de Russen een stap terugdoen.”

LEES OOK. Overleeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski de komende dagen? “Ik ben doelwit nummer 1”