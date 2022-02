Russische troepen moeten offensief in Oekraïne uitbreiden

De Russische strijdkrachten hebben zaterdag de opdracht gekregen om hun offensief in Oekraïne uit te breiden.

“Alle eenheden hebben vandaag de opdracht gekregen om het offensief in alle richtingen uit te breiden”, verklaart Igor Konachenkov, de woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie, in een persbericht. Dat gebeurt omdat Oekraïne niet bereid is om te onderhandelen, zegt het ministerie.

Verder bevestigt hij dat pro-Russische separatisten in het Oosten al verschillende successen hebben geboekt. Daarnaast meldt Konachenkov dat Oekraïense schepen militaire infrastructuur hebben aangevallen aan de Zwarte Zee. Het is volgens hem “zeer waarschijnlijk” dat Amerikaanse observatiedrones die aanvallen hebben helpen sturen.

Op de derde dag van de Russische invasie hebben gevechten plaatsgevonden in de hoofdstad Kiev en verschillende andere Oekraïense steden. Sinds de start van de oorlog zijn Russische troepen het land binnengedrongen vanuit het noorden (Wit-Rusland) en het zuiden (de Krim), en ook vanuit eigen land zijn ze Oekraïne binnengevallen. Intussen blijft het protest tegen de oorlog wereldwijd toenemen.

