Rus Andrey Rublev zet Djokovic-killer Vesely opzij en zet ATP-toernooi in Dubai op zijn naam

Andrey Rublev heeft in de finale van het ATP-toernooi in Dubai de Tsjech Vesely geklopt. De Rus haalde het in twee sets (6-3 en 6-4) van de Tsjech, die in de kwartfinales nog Novak Djokovic uitschakelde.

De Rus Andrey Rublev heeft het ATP-toernooi in Dubai (hard/2.794.840 dollar) op zijn naam geschreven. Rublev, het tweede reekshoofd en nummer zeven van de wereld, had slechts 1 uur en 21 minuten nodig om de finale naar zijn hand te zetten in Dubai. Rublev versloeg de Tsjech Jiri Vesely (ATP 123) in twee sets: 6-3 en 6-4.

De 28-jarige Vesely pakte donderdag in de kwartfinales nog de scalp van nummer 1 van de wereld Novak Djokovic, die door de nederlaag zijn koppositie op de ATP-ranking volgende week moet afstaan aan de Rus Daniil Medvedev.

De 24-jarige Rublev verovert zo zijn tiende ATP-titel in zijn carrière. Dit jaar zegevierde hij al in Marseille. De Rus pleitte de voorbije dagen al meermaals voor vrede, na de inval van Rusland in Oekraïne.

