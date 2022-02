Genk Ladies pakt op slotspeeldag puntje in Standard en verzekert zich van laatste play-off 1-ticket

Bingo voor KRC Genk Ladies. Het was erop of eronder op de laatste speeldag van het reguliere competitie. Een puntje op Standard volstond voor het laatste Play-Off 1-ticket, en de troepen van coach Guido Brepoels grepen hun kans met beide handen: 1-1.

De druk lag hoog voor Genk Ladies. Grote concurrent Gent had haar laatste wedstrijd immers al een tijd geleden afgewerkt en beschikte over een beter doelsaldo. KRC had zo op Standard nog een puntje nodig. Niet evident. De partij verliep gelijkopgaand. Genk kreeg in de eerste helft enkele kansen, via Duijsters onder meer. Maar de thuisgoalie stond pal. Petry werd in het strafschopgebied van de sokken gelopen, maar de ref gaf geen krimp. Een koude douche volgde. Een vrije trap van Vanmechelen (ex-Genk) werd door Marinucci in doel gewerkt: 1-0. Een horrorscenario voor KRC, dat het kopje nooit liet hangen.

© Dick Demey

Blitzstart

Het nam een blitzstart in de tweede helft. Invalster Van Den Steen toonde zich van cruciaal belang. Op assist van Geraedts lobte ze de keepster en hing ze de bordjes meteen gelijk: 1-1. Veel kansen volgden er nadien niet. Genk bleef vechten voor elke morzel grond en werd beloond. Het bleef gelijk en de Genkies bouwden samen met de meegereisde fans een dik feestje in Luik. Play-Off 1 is, na maar liefst 19 op 21, binnen. Dik verdiend.

“Het was razend spannend. Fantastisch dat het gelukt is”, reageerde een erg gelukkige en ook opgeluchte AD Betty Van Proeyen. “Het was erop of eronder. De meisjes hebben geweldig hun best gedaan. Een onvoorstelbare remonte ook sinds eind vorig jaar. Deze prestatie is erg belangrijk voor de hele club. Een volgende stap in ons termijnproject.”

© Dick Demey

Seizoen geslaagd

In Play-Off 1 geen tegenstanders à la Charleroi, wel Anderlecht en co. “Mooi voor de ontwikkeling van de ploeg”, knikt Van Proeyen. “We hebben eigenlijk nog niet echt stilgestaan bij ons doel voor Play-Off 1. Het seizoen is al geslaagd, maar uiteraard gaan we proberen nog wat op te schuiven in de ranking. De punten worden gehalveerd. Verder willen we genieten, bijleren én de ploeg bij mekaar houden voor volgend seizoen. Daarnaast proberen we enkele gerichte versterkingen te doen.”