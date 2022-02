Dat de carnavalsoptocht is afgelast lieten de carnavalisten tijdens de Dolle Dag op de Grote Markt zich geenszins aan hun hart komen. — © Chris Nelis

GENK

Ze hadden er lang op gewacht en zaterdag zagen de carnavalisten in Genk hun kans schoon om nog eens compleet uit de bol te gaan. Niet zoals de traditie het wil maar wel in een sfeer zoals dat alleen in carnaval kan.