Christian Eriksen is weer voetballer: De Deen krijgt een staande ovatie bij zijn rentree

Christian Eriksen mag zich weer voetballer noemen. De Deen maakte zijn officiële wederoptreden op de voetbalvelden nadat hij afgelopen zomer na een hartaanval werd afgevoerd op het EK. Eriksen viel bij de rust in bij Brentford, maar kon niet voorkomen dat zijn team verloor tegen Newcastle (0-2).

Nadat Christian Eriksen afgelopen zomer op het EK voetbal werd afgevoerd na een hartaanval, was ook meteen zijn verhaal bij Inter geschreven. De Italiaanse regels zeggen namelijk dat een voetballer niet met een defibrillator mag spelen. Eriksen zocht en vond een nieuwe club. De Engelse promovendus Brentford pikte de Deen op.

Eriksen maakte nog geen officiële minuten voor de de club. Daar bracht coach Thomas Frank vandaag verandering in. In de wedstrijd tegen Newcastle, bracht hij de Deen bij de rust in. Eriksen kreeg spontaan een staande ovatie van de supporters.

De Deen kon echter niet voorkomen dat Brentford de drie punten niet thuis kon houden. Eriksen en Brentford zien zo Newcastle over zich springen in de stand.