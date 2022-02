Ze overleefde Auschwitz en is de oudste Tiktokster ter wereld, nu komt ze op voor Oekraïne

Links: Lily Ebert. Rechts: de schade in Kiev is groot. — © Tiktok/AP

De vele lockdowns leverden vele Tiktoksterren op. De opmerkelijkste is toch wel Lily Ebert. In tegenstelling tot haar moeder Nina, broer Bela en zus Berta overleefde ze Auschwitz. Nu heeft de 98-jarige Lily 1,9 miljoen volgers op TikTok, schreef ze een boek én komt ze op voor Oekraïne.

“Ik wil wel op TikTok”, zei Lily tegen haar haar 18-jarige achterkleinzoon Dov Forman. “Maar ik ga niet dansen.” Dat heeft ze ook niet nodig om haar volgers te begeesteren. En dat is dan nog geen klein understatement. Op de socialmedia-app vertelt ze nu vanuit Noord-Londen hoe ze als Joodse opgroeide in Hongarije waarna ze in het concentratiekamp van Auschwitz-Birkenau verzeilde. Haar horrorverhalen over de holocaust schrikken de TikTok-volgers die het normaal moeten hebben van dansjes, schattige katjes en dwaze stunts alvast niet af. En of ze de jongere generatie bereikt en de herinnering aan de Holocaust levend houdt. Haar filmpjes resulteren in 1,9 miljoen volgers en bijna 28 miljoen likes.

Deportatie

In 1944 op 20-jarige leeftijd deporteerden de nazi’s Lily samen met haar moeder, een broertje en haar drie zussen van Hongarije naar Auschwitz-Birkenau. Alles speelde ze er kwijt: haar spullen, haar vrijheid, haar haren, haar waardigheid … “We hadden niet eens ondergoed”, antwoordde Lily een volger over welke spullen ze nog in Auschwitz had. De beruchte ‘Engel des doods’ dokter Mengele stuurde haar broertje, zusje en moeder rechtstreeks naar de gaskamer. Iets waar ze pas veel later achter zou komen.

“Auschwitz was niet leven, maar overleven” Lily Ebert (98)

Na vier maanden Auschwitz-horror stuurden de nazi’s Lily samen met nog twee zussen naar Leipzig om dwangarbeid te verrichten in een munitiefabriek. Daar zouden ze afgebeuld worden tot de bevrijding in april 1945. Na de bevrijding stapte ze in een huwelijksbootje met een Engelsman waarna ze een nieuw leven opbouwde in Londen.

Verhaal vertellen

Op TikTok vertelt Lily over de nazigruwel. Hoe ze in een wagon gepropt werd. Over de beperkte hoeveelheid eten. Over hoe ze als het ware veranderde in een zombie. “Het was niet leven, maar overleven. Ze hebben een fabriek gebouwd om mensen te doden. Zelfs baby’s. Hoe kan zoiets gebeurd zijn? Hoe kan het dat mensen toekeken of zelfs meededen?” Tussen alle ellende door maakte Lily zichzelf de belofte. “Hoe lang ik ook zal leven, en wat ik ook zal doen in het leven: ik zal mijn verhaal en dat van miljoenen anderen vertellen.” Samen met haar achterkleinzoon bundelden ze hun TikTok-getuigenissen en Holocaust-ervaringen in een boek: Lily’s Belofte, dat recent ook in het Nederlands is verschenen.

Naast haar volgers met de neus op de Holocaustfeiten te duwen, post haar achterkleinzoon intussen ook video’s over alledaagse en minder alledaagse dingen zoals tuinieren of zich uitleven in een schommel. Als keiharde getuige van wat vreselijke oorlogsgruwel met een mens doet, kan ze nu niet anders dan haar ongerustheid over de Russische invasie van Oekraïne uitschreeuwen: ‘I stand with Ukraine’ of ‘Ik kom op voor Oekraïne’.

