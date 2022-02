REACTIE. Capiot ontgoocheld: “Zielig, mee zijn op de Muur maar lossen in de afdaling”

Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) bolde als 23ste over de finish in Ninove. Met een blik op onweer. “Zal wel zijn”, zuchtte de Lanakenaar. “Ik was mee bovenop de Muur en in de afdaling richting Bosberg moet mijn ploeggenoot Kévin Vauquelin even een gat laten. Bij gebrek aan steun werd dat gat groter en groter. En de vogels waren vliegen. Pfff, het gevoel dat je op de Muur mee bent en voeling kwijtspeelt in de afdaling is echt… zielig. Frustrerend ook. Een dichte ereplaats had er zomaar ingezeten op een dag als vandaag. Morgen wacht er een nieuwe wedstrijd. Maar in Kuurne zal de ploegleiding allicht de kaart Hofstetter of McLay trekken”, aldus Capiot, die vervolgens door een chaperon richting dopingcontrole werd begeleid. (roro)