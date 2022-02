REACTIES. Van Vleuten sprint naar winst: “Ik voelde me bijzonder sterk vandaag”, Kopecky: “Hopelijk is het volgende keer wel raak”

Annemiek van Vleuten (winnares): “Bosberg was mijn laatste kans om rensters te lossen”

Voor de tweede keer in haar carrière trok Annemiek van Vleuten aan het langste eind in de Omloop. Al was ze er niet echt gerust op. “Ik was aan het balen”, zegt Van Vleuten. “De meiden die wegreden stonden op mijn lijstje. Ik zag ze vertrekken, maar ik was niet mee. Daarna heeft mijn team het heft in handen genomen en een goede lead out gedaan richting de Muur. Al was het best moeilijk. SD Worx speelde de aantallen uit en dat deden ze goed.”

“De Bosberg was mijn laatste kans om rensters te doen lossen. Het Verbaasde me dat er slechts eentje meeging. Demi (Vollering, red.) wou niet overnemen omdat er twee ploegmaten in het groepje achter ons reden. Dat was lastig.”

“Maar ik probeerde me niet te laten frustreren door de dingen die ik niet onder controle heb. Dat doe ik al heel mijn carrière niet. Maar ik voelde me wel bijzonder sterk vandaag. Ik probeerde nog even Demi de kop op te dringen, omdat Emma Norsgaard in de achtergrond zat. Maar dat wou ze niet.”

“Intrinsiek is ze iets sneller. Maar na een zware koers heb ik nog wel snelheid. Ik probeerde haar te verrassen en ging vroeg aan. Ik voelde dat ze naast me kwam, maar ik voelde dat er nog iets op zat en kon haar afhouden. Om iemand te verslaan in de sprint die heel de tijd in je wiel heeft gezeten, is best knap.”

© BELGA

Lotte Kopecky: “Hadden vertrouwen dat Demi het zou afmaken, maar dat is nooit een garantie”

Lotte Kopecky mengde zich in de finale volop in de strijd om een mooie ereplaats, maar in de straten van Ninove sprintte ze uiteindelijk niet mee om de derde plek. “Op ongeveer een kilometer van de finish was ik al veel van mijn ploegmaats kwijt”, vertelde de Belgische kampioene bij Sporza. “We hadden er vertrouwen in dat Demi (Vollering, red.) het zou kunnen afmaken, maar dat is nooit een garantie. Vandaag hebben we met SD Worx een enorm goede wedstrijd gereden. Overal waar we mee moesten zijn, zaten we mee. We hebben het goed uitgespeeld. Hopelijk is het de volgende keer wel raak.”

Kopecky rijdt pas sinds dit jaar bij SD Worx, dat in de studio van Sporza omschreven werd als het Real Madrid van het wielrennen. “Ik voel me er goed thuis. Vandaag heb ik me ook echt geamuseerd. Op de Muur was het eigenlijk wachten tot Van Vleuten haar move ging maken. Ik zat op tien meter en ik kreeg het gat niet meteen gedicht. Maar ik wist dat ik moest blijven rijden, want als Elisa Longo Borghini bij mij kwam, zou die toch niet overnemen omdat Elisa Balsamo er nog achter zou zitten. Ik moest ook mijn eigen tempo blijven behouden en mezelf niet vergalopperen voor de Bosberg, omdat ik daar mee over moest. Als ik daar mee was, zouden ze me er niet meer afrijden.”

De Belgische kampioene gaf ook aan dat ze minder gespannen is dan vroeger. “Je kan jezelf zenuwachtig maken over bepaalde situaties, maar meestal helpt dat niet. Misschien heeft het ook te maken met ouder worden, dat ik heb geleerd om dat meer los te laten en alles te nemen zoals het komt. Ik vind het ook perfect dat er nu meerdere kopvrouwen zijn in het team, uiteindelijk zaten we met drie mee in de kopgroep voor de Bosberg. En nu? De Ronde van Vlaanderen is misschien wel mijn hoofddoel, maar ik probeer daar ontspannen naartoe te leven. Op de beklimmingen vandaag voelde ik me al goed. Het is nog vijf weken tot de Ronde, maar er kan nog een beetje bij.”