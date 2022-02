REACTIES. Van Avermaet: “Beste heeft gewonnen”, Benoot: “Wat Wout deed, was bijzonder knap”

Wout van Aert heeft het Vlaamse wielervoorjaar ingezet met een knappe zege in de Omloop. Ploegmaat Tiesj Benoot zorgde ei zo na zelf voor de overwinning. Zijn aanval strandde in het zicht van de Bosberg, waarna Van Aert ten aanval trok. Ook Greg Van Avermaet kwam nog dicht bij de zege. Van Avermaet sprintte naar een knappe derde plek.

Tiesj Benoot (ploegmaat Wout van Aert):

Benoot leek op 20 km van de aankomst zelf naar de overwinning te rijden. Maar net voor de Bosberg was zijn sprookje afgelopen. “Op de Muur had ik plots een gaatje”, zegt Benoot. “Wout zette zich op kop van het groepje daarachter, dat was een goede situatie voor ons. Voor de Bosberg reden ze dat gaatje dan toe en dan was ik wat te laks. Ik had mezelf in dat groepje moeten nestelen.”

“Wat Wout deed was bijzonder knap. Hij kon ook op de sprint gewacht hebben. Campenaerts wou demarreren, hij zag dat en ging zelf aan. Iedereen zat op de limiet in het groepje daarachter en dat zag je. Niemand kreeg het gat nog gedicht.”

De ploegentactiek bij Jumbo-Visma zorgde ei zo na voor een overwinning van Benoot. “De mensen zeiden dat ik mijn ambities opzij zette met naar deze ploeg te komen, maar dat is niet het geval. Er gaan zeker nog kansen komen voor mij.”

© BELGA

Greg Van Avermaet (3e): “Mooi voor de ploeg dat we weer goede resulaten halen”

“Qua resultaat heb ik mezelf verbaasd vandaag. Ik had geen hoge verwachtingen, maar kon het eens op een andere manier aanpakken. Als topfavoriet wil je koers maken en iets forceren, nu kon ik volgen en op ervaring koersen. Dat is goed uitgedraaid, ik ben op de juiste momenten vooraan geraakt. Dan merkte ik dat ik bij de beteren was, maar niet te zot moest doen en niet met mijn krachten moest spelen.

“Wout ging op het juiste moment aan, op het lastigste moment. Daar lopen de benen even vol en kunnen enkel de besten nog versnellen. Dan moet je passen. Dan zie je wel dat hij erbovenuit steekt. Hij was heel sterk op de Bosberg en nadien moet je ook nog altijd aan de meet geraken. Achter hem zaten Ollie (Oliver Naesen, red.) en ik in een groep renners die aan elkaar gewaagd waren. We draaiden ook wel goed rond, de hoop om terug te komen was er nog. Dat gebeurt dan niet en dan rijd je voor de tweede plek. Het is ook wel leuk dat de beste man in koers wint. Voor onze ploeg is het mooi dat we er een goed resultaat uithalen.”

“Het is hier een beetje een positiesprint. Op 700 meter van de finish moet je goed gepositioneerd zijn, want daarna is het moeilijk om nog voorbij te steken. Ik wist dat ik heel dicht bij het podium zou komen als ik in het wiel van de snelle Colbrelli zou zitten. Ik wou hem nog voorbijsteken, maar dat lukte niet meer. Het is niet leuk om je gebruikelijk niveau niet te halen, zeker als je normaal altijd meedoet om de overwinning en vervolgens op momenten gelost wordt waar dat anders niet gebeurt. Het was leuk om in Vlaanderen nog eens mee te doen op het voorplan, het doet veel deugd om een mooi resultaat te rijden.

“We moeten niet beginnen dromen over de Ronde van Vlaanderen, maar je moet er wel de motivatie voor houden. Mits een goede Tirreno kan er nog een procentje of twee bijkomen. Wout is top, anderen gaan ook nog verbeteren, maar ik heb zeker mijn waarde nog en denk dat er zeker nog iets mogelijk is in de Ronde. Net omdat het een wedstrijd is die mij ligt, die nog iets langer is. Ik word nog altijd wat beter naarmate een wedstrijd vordert. Er zijn nog mogelijkheden, maar de beste jaren om de Ronde te winnen zijn wel voorbij voor mij.”