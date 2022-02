Beresterke Victor Campenaerts wordt toch nog vijfde in Omloop na dag vol pech: “Twee keer lek gereden en ook nog gevallen”

LEES OOK.Indrukwekkende Wout van Aert degradeert concurrentie met zinderende solo en wint opener van Vlaams voorjaar

“Het was niet echt de leukste dag”, luidde de samenvatting van Victor Campenaerts in de studio van Sporza. “Tim Wellens is vanochtend ziek opgestaan, daarna had ik wat pech in de wedstrijd. Ik had twee lekke banden en bij de tweede daarvan, op de Holleweg, ben ik ook gevallen. Ik ging vol in de remmen en met een platte band is dat nogal moeilijk. Maar ik had niet te veel pijn. Daarna heb ik ook nog eens van fiets moeten wisselen omdat het schakelsysteem geraakt was. Nadien probeerde ik bij het opdraaien van de Haaghoek ook iets te enthousiast op te schuiven en stond ik stil. Maar ik heb geprobeerd om kalm te blijven. Ik dacht ‘het is niet helemaal waar ik op heb gehoopt, maar we gaan er het beste van proberen maken’.”

De werelduurrecordhouder maakte er absoluut nog het beste van, want hij vocht zich ondanks alle pech toch nog terug naar de kop van de wedstrijd. “Florian Vermeersch zette ons eigenlijk in een zetel en daardoor kwam ik op het einde nog in een goede situatie. Het is vooral aan hem te danken dat wij niet in een stresserende situatie kwamen waarin we iets moesten rechtzetten. Ik ben zelf goed in vorm en als je op de Muur van Geraardsbergen goede benen hebt, kom je automatisch wat verder naar voren. Vijfde was misschien niet waar ik vooraf had getekend, maar gezien het wedstrijdverloop en de situatie met onze kopman Tim Wellens ben ik daar wel tevreden mee.”

Campenaerts was uiteindelijk de enige die nog probeerde te reageren toen winnaar Wout van Aert net voor de Bosberg zijn beslissende aanval plaatste. “Ik denk dat ik daar iets te lang heb getwijfeld. Ik probeerde wel te reageren, maar als je dan dat gat moet dichtrijden… ik heb redelijk snel de klik gemaakt om te wachten op de anderen. Want anders moet je voet aan de grond zetten door de ontploffing. Wout laat zien dat hij gewoon de beste is, want in onze groep reed Matej Mohoric een redelijk strak tempo om de sprint met Sonny Colbrelli voor te bereiden. En Wout reed toch vlotjes weg.”

“Iedereen heeft op teamdagen diep in het glas gekeken”

Vocsnor rijdt vanaf dit jaar opnieuw bij Lotto-Soudal, dat een heel sterk seizoensbegin kent en waar een positieve wind lijkt te waaien. “Dat er gezegd wordt dat ik daar iets mee te maken heb? Ik heb dat ook gehoord, maar ik denk dat niet”, stelt Campenaerts. “Ik denk dat we een heel goede groep hebben en dat ik er goed in pas. Wij zijn ook een groep vrienden, en het is heel leuk om op die manier te werken. Iedereen is gemotiveerd. De teamdagen in november waren heel geslaagd, ik denk dat iedereen daar diep in het glas heeft gekeken en dat is nooit slecht om een band te smeden (lacht). Vanaf de eerste stage in december ging dat heel vlot, iedereen had meteen een degelijk niveau op training en aan tafel was de sfeer heel goed. Dat zijn de ingrediënten die je nodig hebt om een goed team te smeden, en als je een goed team hebt met renners in vorm, dan gaat er wel meer uitkomen dan een vijfde plek.”