Tennisster Dayana Yastremska vlucht uit Oekraïne “na twee nachten in parkeergarage”, maar moet ouders achterlaten

De Oekraïense tennisspeelster Dayana Yastremska vertelde zaterdag openlijk over hoe ze ontsnapte uit Oekraïne na de militaire aanval van Rusland.

“Na twee nachten in de ondergrondse parkeergarage te hebben doorgebracht, hebben mijn ouders de beslissing genomen om mij en mijn kleine zusje koste wat het kost uit Oekraïne te krijgen,” schreef de 21-jarige uit Odessa op Instagram. De ouders zijn blijkbaar in Oekraïne achtergebleven. “Mama, papa, we houden heel veel van jullie, hou je goed!!! Ik hou van mijn land! Oekraïners, zorg goed voor jezelf!”

Yastremka postte zaterdagmiddag een nieuwe foto waarop haar zus te zien is. “Moe, maar mijn zus en ik zijn veilig. We missen onze thuis, mama en papa.”

Yastremska, nummer 120 op de ranking, werd vorig jaar bijna zes maanden geschorst vanwege dopinggebruik, maar mocht sinds juni 2021 opnieuw in actie komen. De verboden stof mesterolon werd op 24 november 2020 aangetroffen in een afgenomen dopingtest.

Yastremska ontkende prestatiebevorderende middelen te hebben gebruikt en verklaarde dat de hoeveelheid anabole steroïden die was gevonden uiterst gering was. Ze kon niet verklaren waarom het monster positief bleek.

