REACTIES. Tiesj Benoot: “Wat Wout deed was bijzonder knap, hij kon ook op de sprint wachten”

Wout van Aert heeft het Vlaamse wielervoorjaar ingezet met een knappe zege in de Omloop. Ploegmaat Tiesj Benoot zorgde ei zo na zelf voor de overwinning. Zijn aanval strandde in het zicht van de Bosberg, waarna Van Aert ten aanval trok.

Tiesj Benoot (ploegmaat Wout van Aert):

Benoot leek op 20 km van de aankomst zelf naar de overwinning te rijden. Maar net voor de Bosberg was zijn sprookje afgelopen. “Op de Muur had ik plots een gaatje”, zegt Benoot. “Wout zette zich op kop van het groepje daarachter, dat was een goede situatie voor ons. Voor de Bosberg reden ze dat gaatje dan toe en dan was ik wat te laks. Ik had mezelf in dat groepje moeten nestelen.”

“Wat Wout deed was bijzonder knap. Hij kon ook op de sprint gewacht hebben. Campenaerts wou demarreren, hij zag dat en ging zelf aan. Iedereen zat op de limiet in het groepje daarachter en dat zag je. Niemand kreeg het gat nog gedicht.”

De ploegentactiek bij Jumbo-Visma zorgde ei zo na voor een overwinning van Benoot. “De mensen zeiden dat ik mijn ambities opzij zette met naar deze ploeg te komen, maar dat is niet het geval. Er gaan zeker nog kansen komen voor mij.”