Wout van Aert tevreden met zege in Omloop Het Nieuwsblad, maar: “Koers is momenteel bijzaak, wat er in Oekraïne gebeurt is belangrijker”

Wout van Aert trok net voor de Bosberg ten aanval en soleerde in zijn eerste koers van het seizoen meteen naar de overwinning. De Belgische kampioen was zichtbaar tevreden met de overwinning, maar was mij zijn gedachten vooral in Oekraïne te vinden.

Van Aert trok net voor de voet van de Bosberg ten aanval. “Tiesj (Benoot, red.) en ik hadden de boel geforceerd op de Berendries en mooi in het offensief gereden. Daarna was het zaak om te demarreren om de controle te houden. Anders gingen er jongens terugkomen. Mijn aanval was puur bedoeld om paar meter voorsprong te nemen voor de Bosberg. Het plan was om vol tot boven te rijden en dan te kijken wat ik ging doen. Toen ik merkte dat ik alleen was, moest ik doorgaan.”

Er stond veel wind in de Omloop. “Die wind was vooral in ons nadeel”, weet de winnaar. “Daardoor bleef de koers lang gesloten. Ik wou de boel eigenlijk iets vroeger forceren, maar er was weinig te doen tegen de wind. Daarna hebben we dan de boel geforceerd op de Berendries. Tiesj en de rest van het team hebben fantastisch gereden. Ik ben heel blij met deze zege.”

“Ik had op voorhand niet gedacht dat het zo goed ging gaan, maar ik was goed voorbereid. En alles wat je nu al te pakken hebt, is een mooie bonus. Het is moeilijk te zeggen of ik dit kan rekken tot in Roubaix. Puur qua koersintensiteit gaat er nog wel wat bijkomen. Ik was goed, maar de Ronde en Roubaix zijn nog belangrijker, dus ik hoop dat ik nog wat beter word. Hopelijk kunnen we hierop verderbouwen. In Parijs-Nice hoop ik dat laatste stapje vooruit te zetten. Primoz is goed in orde en wil daar voor de overwinning gaan. Ik wil hem daarbij helpen.”

Van Aert wou toch nog iets zeggen vooraleer naar het podium af te zakken. “Het is belangrijk om te zeggen dat koers de belangrijkste bijzaak in de wereld is, met de nadruk op bijzaak. De oorlog is veel dichterbij dan we denken. Wat er nu in Oekraïne gebeurt, is moeilijk te vatten. Ik wil mijn steun naar iedereen bijdragen en bidden dat we ons gezond verstand snel terugvinden. Koers is dan onbelangrijk. Wat daar aan het gebeuren is, des te meer.”