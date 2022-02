VIDEO. Dit is het moment waarop Wout van Aert iedereen naar huis reed in de Omloop Het Nieuwsblad

Hij kwam, hij zag en hij overwon. Wout van Aert stond als topfavoriet aan de start in de Omloop Het Nieuwsblad en zette de opener van het Vlaamse wielerjaar naar zijn hand. Het beslissende moment kwam er aan de voet van de Bosberg, de laatste helling van de dag: Van Aert vertrok, werelduurrecordhouder Victor Campenaerts probeerde nog te volgen maar moest finaal passen. De Belgische kampioen zong het nadien solo uit tot aan de streep in Ninove.

Enkele kilometers daarvoor zag het er nochtans even heel goed uit voor Tiesj Benoot, die andere sterke Belg van Jumbo-Visma. Benoot viel aan kort voor de Muur van Geraardsbergen, maar vlak na de befaamde helling werd hij weer opgeraapt door teamgenoot Van Aert en co. Benoot had eerder met een aanval op de Berendries ook al voor een verdere schifting gezorgd in de groep der favorieten.

