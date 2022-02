Toch een carnavalsbal dit jaar: ‘Het Jong Geweld wilt feest weer op gang trekken’

Tafels en stoelen aan de kant. Want er is weldegelijk één carnavalsgroep in Zonhoven die dit jaar een bal organiseert. Het allereerste na die vervelende coronapandemie.

Carnavalsgroep ‘Jong Geweld’ met ex-missen Vicky en Anisia plannen hun feestje op zaterdag 12 maart 2012 vanaf 20.11 uur in Praatcafé ’t Cultureel aan Gemeenschapscentrum Tentakel, Kneuterweg 2 in Zonhoven. De groep viert dit jaar trouwens ook haar vijfde verjaardag, en daardoor kon een bal zeker niet uitgesteld worden. De dag nadien - op zondag 13 maart - gaat tijdens de jaarmarkt in Zonhoven ook het groot carnavalsterras van de Zonneridders door in het dorpscentrum. TR