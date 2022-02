Lawrence Naesen loopt na vroege val in Omloop Het Nieuwsblad een sleutelbeenblessure op

Pech voor Lawrence Naesen. De 29-jarige renner van AG2R-Citroën kwam zaterdag al vroeg ten val in de Omloop Het Nieuwsblad, de openingsklassieker op de weg in ons land, en moest opgeven met een sleutelbeenblessure.

De Belgische openingsklassieker verliep voor Naesen niet zoals gehoopt en hij kwam al snel onzacht in aanraking met de rijbaan. Naar verluidt heeft de renner een breuk in zijn sleutelbeen opgelopen.

De renners leggen zaterdag 204,2 kilometer tussen Gent en Ninove af. De Italiaan Davide Ballerini was vorig jaar de laureaat. De Brit Jake Stewart en Sep Vanmarcke maakten in 2021 het podium vol. Jasper Stuyven was in 2020 de laatste Belgische winnaar.

