Dilsen-Stokkem

Bij de politie is vrijdagavond een melding binnengekomen dat aan een benzinestation in Dilsen iemand vertrokken was zonder te betalen. Het ging om een vrouw en haar zoon die getankt hadden zonder de rekening te betalen. De twee verdwenen in de richting van Maasmechelen. Er werd een proces-verbaal opgesteld. mm