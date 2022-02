Maaseik

Op de Kinrooiersteenweg in Neeroeteren is vrijdag rond 15 uur een aanhangwagen van een tractor losgeraakt en in de gracht terechtgekomen. Het takelen - dat door de eigenaar zelf gebeurde - lukte in eerste instantie niet. Pas met zwaarde materiaal kon de lading uit de sloot worden gehaald. De politie deed de verkeersregeling. mm