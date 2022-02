Cynthia Bolingo snelt naar WK-limiet in de reeksen van 60 meter op BK indoor

Cynthia Bolingo heeft zaterdag op het BK indooratletiek in Louvain-la-Neuve een toptijd neergezet in de reeksen van de 60 meter. Ze snelde naar 7.25, vijf honderdsten onder de limiet voor het WK indoor in Belgrado.

De enige Belgische die ooit sneller liep dan Bolingo, is Kim Gevaert met 7.10. Bolingo deed zaterdag liefst vijftien honderdsten van haar persoonlijk record. Ze plaatste zich eerder al voor het WK indoor op de 400 meter, maar haar coach Carole Bam wist zaterdag aan Belga te vertellen dat het een serieuze optie is om in Belgrado voor de 60 meter te opteren. Dat is in haar ogen beter de combineren met de 4x400 meter.

Rani Rosius, eveneens al geplaatst voor Belgrado op de 60 meter, klokte in de reeksen 7.35. De finale volgt om 16u00.

Het WK indooratletiek in Belgrado staat van 18 tot en met 20 maart op het programma.