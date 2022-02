Hasselt/Medyka

Om 3 uur zaterdagochtend is de Hasseltse bedrijfsleider Roel Mazzucco aan de Pools-Oekraïense grens in Medyka gearriveerd. Hij is ter plaatse om vluchtelingen hulp te bieden. “Twee mama’s en drie kinderen zijn intussen onderweg naar ons kantoor in Polen voor opvang.”