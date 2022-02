België levert 2.000 machinegeweren en grote hoeveelheden brandstof aan Oekraïens leger

“Oekraïne heeft België gevraagd grote hoeveelheid brandstof te leveren voor bevoorrading Oekraïense troepen”, dixit De Croo. “Ons land gaat op die vraag in. Het gaat in totaal om 3.800 ton brandstof.” Omgerekend is dat zowat 3 miljoen liter, die uit de Belgische nationale reserves komen. “België zal Oekraïense leger ook bevoorraden met 2.000 machinegeweren. Verdere analyse loopt”, aldus de premier.

LIVE. Rusland valt binnen: volg hier alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne

België bekijkt verder nog welke actieve middelen er naar Oekraïne kunnen worden gestuurd. De analyse over de inzet van Belgische grondtroepen onder het commando van de Supreme Allied Commander Europe van de NAVO loopt, verduidelijkt het kabinet van de premier.