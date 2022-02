Werd ‘Konijn’ uit ‘The masked singer’ ontmaskerd door politicus?

‘Konijn’ blijft voorlopig in de running, maar een aandachtige kijker van ‘The masked singer’ denkt wel te weten wie er onder het masker zit. Opgelet: spoilers!

LEES OOK. Liedje ‘Flamme Fatale’ is uitgezongen in ‘The Masked Singer’: “Ik ben huilend in de armen van Johnny Logan gevallen”

Tijdens de uitzending van het VTM-programma kwam vrijdagavond het getal 201917438 in beeld. “En hoeveel stemmen haalde Conner Rousseau in 2019 bij de Vlaamse verkiezingen? Juist ja”, denkt Pieter-Jan Certyn op Twitter de Vooruit-voorzitter ontmaskerd te hebben.

Opvallend: Certyn is zelf voorzitter van de CD&V-afdeling in Beveren. Partijpolitiek is niet voor doetjes...