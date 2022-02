De Oekraïens orthodoxe kerk roept op om met Oekraïense vlaggen en in traditionele klederdracht de misviering zondag bij te wonen. — © Chris Nelis

GENK

Naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne organiseert de Oekraïense Orthodoxe kerk in Genk zondag om 10.30 uur een misviering voor de oorlogsslachtoffers in Genk. De vereniging Ukra-Bel houdt ook op zondag om 10 uur een bijeenkomst met toespraken en het ondertekenen van een manifest.