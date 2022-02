Polen weigert WK-barrageduel in Rusland te spelen, Robert Lewandowski: “We kunnen niet doen alsof er niets gebeurt”

Polen is na de inval van Russische troepen in Oekraïne niet van plan volgende maand naar Moskou af te reizen om er een barrageduel voor het WK voetbal af te werken.

“Genoeg gepraat, het is tijd om te reageren”, zegt de Poolse bondsvoorzitter Cezary Kulesza zaterdag in een bericht op Twitter. “Gezien de toenemende agressie van de Russische federatie in Oekraïne, is de Poolse nationale ploeg niet van plan de barragewedstrijd tegen de Russische ploeg te spelen.”

Rusland en Polen treffen elkaar in principe op 24 maart in Moskou. Vijf dagen later moet de winnaar tegen Zweden of Tsjechië spelen om een ticket voor de WK-eindronde in Qatar.

Volgens Kulesza is een weigering om in Rusland te spelen “de enige correcte oplossing” en hij roept de Zweedse en Tsjechische federaties op een gezamenlijk standpunt in te nemen tegenover de wereldvoetbalbond FIFA.

Robert Lewandowski, de Poolse steraanvaller, steunt de oproep van zijn bondsvoorzitter. “Dit is de juiste beslissing!”, schrijft de spits van Bayern München op Twitter. “Ik kan mij niet inbeelden een wedstrijd tegen de Russische ploeg te spelen terwijl de gewapende agressie in Oekraïne verder duurt. Russische voetballers en fans zijn hier niet verantwoordelijk voor, maar we kunnen niet doen alsof er niets gebeurt.”