Journalist Greg Van Roosbroeck en fotograaf Jeroen Hanselaer brengen de nacht door in Lviv, de meest westelijke stad van Oekraïne, in een appartement in het midden van de stad op de tiende verdieping. In Lviv geldt een avondklok van 22u ’s avonds tot 6u ’s avonds. Onder het gebouw ligt een van de vele schuilkelders van de stad.