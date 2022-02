NBA. James Harden debuteert met klinkende overwinning bij Philadelphia

James Harden heeft vrijdagavond eindelijk zijn debuut kunnen maken voor de Philadelphia 76ers. Op het terrein van de Minnesota Timberwolves was The Beard meteen goed voor 27 punten, 12 assists en 8 rebounds. De Sixers wonnen de wedstrijd met 102-133.

Harden, tienvoudig All-Star en de MVP van 2018, ruilde op 10 februari de Brooklyn Nets voor de Sixers maar had door een hamstringblessure nog geen minuut gespeeld voor zijn nieuwe ploeg.

Philadelphia staat derde in de Eastern Conference achter leider Miami, dat met 100-115 won van de New York Knicks, en Chicago.

Phoenix, de nummer 1 in de Western Conference, ging in eigen huis met 102-117 onderuit tegen New Orleans. Ook de Lakers verloren voor eigen publiek in de stadsderby van Los Angeles tegen de Clippers. De bezoekers haalden het met 102-105 tegen het team van LeBron James, die met 21 punten topschutter van de partij werd.

Hét spektakel van de avond in de NBA werd geserveerd in Washington, waar de Wizards de San Antonio Spurs ontvingen. Pas na twee verlengingen kende het duel een winnaar. De bezoekers haalden het met 153-157, de hoogste score in een NBA-wedstrijd dit seizoen.

Uitslagen:

New York - Miami 100 - 115

LA Lakers - LA Clippers 102 - 105

Phoenix - New Orleans 102 - 117

Utah - Dallas 114 - 109

Minnesota - Philadelphia 102 - 133

Charlotte - Toronto 125 - 93

Indiana - Oklahoma City 125 - 129 (n.v.)

Orlando - Houston 119 - 111

Washington - San Antonio 153 - 157 (na twee verlengingen)

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Miami 65,0 60 39 21

2. Chicago 65,0 60 39 21

3. Philadelphia 61,0 59 36 23

4. Milwaukee 60,0 60 36 24

5. Cleveland 59,3 59 35 24

6. Boston 57,4 61 35 26

7. Toronto 55,2 58 32 26

8. Brooklyn 51,7 60 31 29

9. Charlotte 49,2 61 30 31

10. Atlanta 47,5 59 28 31

11. Washington 45,8 59 27 32

12. New York 41,7 60 25 35

13. Indiana 32,8 61 20 41

14. Detroit 23,7 59 14 45

15. Orlando 23,0 61 14 47

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 81,7 60 49 11

2. Golden State 71,7 60 43 17

3. Memphis 67,2 61 41 20

4. Utah 62,7 59 37 22

5. Dallas 58,3 60 35 25

6. Denver 57,6 59 34 25

7. Minnesota 52,5 61 32 29

8. LA Clippers 50,0 62 31 31

9. LA Lakers 45,8 59 27 32

10. Portland 41,7 60 25 35

11. San Antonio 40,0 60 24 36

12. New Orleans 40,0 60 24 36

13. Sacramento 36,1 61 22 39

14. Oklahoma City 31,7 60 19 41

15. Houston 25,4 59 15 44