Energieschok kost België 10 miljard euro

De forse stijging van de energieprijzen kost de Belgische economie zowat 10 miljard euro. Dat zegt Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, zaterdag in De Tijd. Hij zet zich schrap voor hevig schommelende energieprijzen en bijhorende inflatie.

De Russische inval in buurland Oekraïne joeg donderdag de gas- en olieprijzen meteen zeer fors de hoogte in. Vrijdag was er een daling, maar de energieprijzen blijven op een hoog peil.

“De energieschok komt neer op een verarming voor de Europese economie, volgens eerste schattingen zo’n 2,5 procent van het bruto binnenlands product”,citeert Wunsch een niet-gepubliceerde studie van de Europese Centrale Bank, waar hij bestuurder is. Voor de eurozone is dat 300 miljard euro. Voor België bedraagt de verarming zo’n 10 miljard euro.

Wunsch legt de link met de transitie naar duurzame energie de komende decennia. “De energieschok van nu heeft evenveel impact als die van de energietransitie, met het verschil dat die laatste over 30 jaar wordt uitgespreid in plaats van over drie maanden’, zegt Wunsch.