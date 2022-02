President Zelenski roept Oekraïners op om Kiev te verdedigen: “Ik ben hier”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zijn landgenoten zaterdagochtend in een nieuwe videoboodschap opgeroepen om de wapens niet neer te leggen, en Kiev te verdedigen. De president bevindt zich zelf ook in Kiev, benadrukt hij: “Ik ben hier.”

Zelenski wenste de Oekraïense bevolking, met een glimlach op de lippen, een “goede ochtend”. Hij wilde valse berichten weerleggen dat hij het land verlaten zou hebben. “Ik ben hier”, stak hij van wal nu er berichten binnenstromen over gevechten in en rond de Oekraïense hoofdstad. “We gaan de wapens niet neerleggen en we gaan ons land verdedigen. Onze wapens zijn onze kracht. Dit is ons land, onze kinderen. We zullen hen beschermen.”

Zelenski deelde ook mee dat de westerse bondgenoten extra wapens en militair materieel sturen naar zijn land. “De anti-oorlogcoalitie werkt”, aldus Zelenski na een telefoongesprek met de Franse president Emmanuel Macron.

