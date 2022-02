Overdag staat de Zonhovense Marie-Julie Maes (22) in overall aan haar werkbank, ‘s avonds staat ze in tutu aan de barre. De ballerina is verkozen tot beste studente van haar jaar, en is daarmee een uitzondering. Want het aantal Limburgse meisjes dat zich inschrijft voor een STEM-opleiding ligt vandaag onder het Vlaams gemiddelde.