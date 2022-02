Dit gebeurde vannacht in Oekraïne: Russen vallen Kiev aan, ook zuidelijke stad onder vuur

Russische troepen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag – zoals aangekondigd door president Zelenski – de Oekraïense hoofdstad Kiev proberen in te nemen. De stad wordt langs verschillende zijden aangevallen, al lijkt de focus te liggen op een luchtlandingsoperatie nabij een luchthaven ten zuiden van Kiev. De zuidelijke stad Melitopol werd volgens de Russen al ingenomen, al ontkennen de Oekraïners dat. Dit gebeurde er vannacht in Oekraïne.

Volgens het Russische ministerie van Defensie vielen Russische troepen de stad Melitopol, in het zuidoosten van Oekraïne, vrijdagavond laat binnen. De troepen zouden geland zijn in Azov, aan de zee van Azov, van daaruit opgetrokken zijn naar de stad, en Melitopol “zonder weerstand” hebben bezet.

Aan Oekraïense kant wordt echter gezegd dat de stad is omsingeld, en dat slechts kleine groepen Russische soldaten de stad zijn binnengetrokken. “Ze proberen belangrijke infrastructuur te bezetten”, zeggen regionale autoriteiten in een videoboodschap. De Russische troepen zouden echter zijn teruggedrongen door Oekraïense manschappen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Slag om Kiev

Inmiddels woedt ook de slag om Kiev in steeds grotere hevigheid: vrijdagavond liepen er al berichten binnen over geweergeschut en gevechten in de buitenwijken van de hoofdstad. De Russische troepen zouden onder meer een warmte-krachtcentrale in het uiterste noordoosten van Kiev hebben proberen aanvallen. Er waren ook meldingen van ontploffingen.

Vrijdagnacht sloeg het Oekraïense leger dan naar eigen zeggen een nachtelijke aanval van Russische militairen op een van hun posities langs een belangrijke verkeersader van Kiev af. “De aanval werd afgeslagen”, klinkt het in een boodschap op Facebook van het Oekraïense leger. Er werden geen verdere details gegeven over de exacte locatie van de clash.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zaterdagochtend werd dan weer “een militaire colonne van de bezetters vernietigd” in de wijk Beresteiska, aldus de Oekraïners. “Volgens voorlopige informatie werden twee voertuigen, twee vrachtwagens met munitie en een vijandelijke tank vernietigd”, klinkt het. De informatie kon door CNN nog niet worden geverifieerd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Russische luchtlandingsoperatie op militair vliegveld

Russische troepen proberen zaterdagochtend met een luchtlandingsoperatie ook de militaire luchthaven bij Vasylkiv, zo’n 40 kilometer ten zuiden van Kiev, te veroveren. Er zijn Oekraïense militairen gewond geraakt en omgekomen bij hevige gevechten, vertelde burgemeester Natalia Balasynovytsj. “We hebben slachtoffers. We hebben veel gewonden. Helaas zijn het er tweehonderd”, zegt ze.

Tijdens de gevechten om Vasylkiv meldde het Oekraïense leger dan weer een Russisch transportvliegtuig met parachutisten te hebben neergehaald. “Wraak voor Loehansk 2014”, schreef de Oekraïense stafchef Valeri Zaloesjny op Twitter. Desondanks zouden er veel Russische parachutisten geland zijn.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nieuwe Europese sancties van kracht

Vannacht werden ook de nieuwe Europese sancties tegen Rusland van kracht. Ze verschenen in de nacht van vrijdag op zaterdag in het officiële Publicatieblad van de EU. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU klopten vrijdag tijdens een extra ministerraad in Brussel het tweede sanctiepakket tegen Rusland af.

Onder meer president Vladimir Poetin en zijn minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov worden geviseerd. Hun tegoeden in Europa worden vastgezet, maar een inreisverbod tegen de twee wordt voorlopig niet uitgevaardigd. Het is echter niet zeker of het duo überhaupt over tegoeden in de EU beschikken. Zo niet zijn de maatregelen eigenlijk louter symbolisch.

Behalve Poetin en Lavrov werden ook de overige leden van de Doema – het parlement in Moskou – en de Russische veiligheidsraad aan de lijst toegevoegd. Hetzelfde lot is 26 personen beschoren die geen politieke verantwoordelijkheid dragen, maar banden hebben met de Russische financiële wereld en financieel voordeel trachten te halen uit het conflict.