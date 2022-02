Onze oorlogsjournalisten in Oekraïne: “We zien auto’s vol met kinderen én grootouders op weg naar Polen”

Victoria (25) op haar balkon in Lviv: “Van hier zie je alles heel goed vliegen.” — © Jeroen Hanselaer

Journalist Greg Van Roosbroeck en fotograaf Jeroen Hanselaer zijn vrijdagmiddag aangekomen in Oekraïne en verblijven in de westelijk gelegen stad Lviv. Sinds het begin van de oorlog is de stad gevrijwaard gebleven van grote Russische aanvallen. Maar de inwoners verwachten dat dat elk moment kan veranderen. Plannen van schuilkelders worden gretig doorgestuurd.