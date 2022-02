Tactiek Russisch leger stelt westerse inlichtingendiensten voor raadsel: veel minder soldaten dan verwacht

De huidige tactiek die de Russische strijdkrachten er op nahouden, stelt de westerse inlichtingendiensten momenteel voor een raadsel. Het aantal manschappen dat bij de invasie van Oekraïne wordt ingezet, ligt aanzienlijk lager dan verwacht, maar het is volstrekt onduidelijk waarom dat zo is, zo heeft een hoge verantwoordelijke in Brussel vrijdagavond gezegd.