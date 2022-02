Veiligheidsmaatregelen voor tolken na gewelddadig incident in rechtbank Hasselt

Tolken hebben een uiterst kwetsbare positie in strafzaken en andere zaken waarbij de emoties hoog kunnen oplopen, zoals jeugd- en familiezaken, zegt de BBVT. “In alle rechtszaken met anderstalige partijen moeten tolken gewoon plaatsnemen tussen de beklaagden of beschuldigden, ook wanneer terreurverdachten, drugsbaronnen, wapensmokkelaars of wapenhandelaars terechtstaan”, klinkt het. “Bij veiligheidsvoorschriften lijkt weinig of geen rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van een of meerdere tolken op een zitting.”

Het incident van vrijdag toont volgens de beroepsvereniging nogmaals het belang van tolkkoffers en goede geluidsinstallaties in rechtszalen, ook rechtbanken in kleinere steden en bij andere zaken dan assisen. Door tolkenkoffers of fluistersets kan de tolk op meters afstand blijven van de persoon voor wie hij tolkt. Al tijdens de pandemie werd duidelijk dat die noodzakelijk zijn, maar de FOD Justitie heeft nog niet geïnvesteerd in de aankoop van die tolkenkoffers. Daarnaast zou een eigen plek voor de tolk, zittend aan een aparte tafel in de rechtszaal, geen overbodige luxe zijn.

De BBVT vindt het onverstaanbaar dat tolken tijdens hun opdracht blootgesteld kunnen worden aan fysiek geweld of bedreigingen. De vereniging vraagt de bevoegde diensten binnen Justitie dan ook om over te gaan tot een analyse en de nodige maatregelen nemen om de veiligheid van tolken te waarborgen.