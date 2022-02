Belgian Lions verliezen WK-kwalificatiewedstrijd van Letland met één punt verschil (65-66) na dertien gemiste vrijworpen

De gehavende Lions, die Bako, Van Rossom en Mwema misten, openden nerveus, ­lieten in het eerste kwart een 4 op 16 aan shots noteren en waren tegen een efficiënt Letland meteen op achtervolgen aangewezen. Klavs Cavars was de inspirator bij Letland, dat na het eerste kwart al een 10-23-bonus beet had. Tumba zette wel blockshots, Vanwijn maakte een sterke invalbeurt en na 14-32 milderden de ­Lions naar 22-34. In de slot­fase van de eerste helft trokken de Letten met driepunters alle registers weer open en ging het via ­Lomasz naar 25-43.

© BELGA

Veel enthousiasme en verbetenheid in de tweede helft bij de Lions, maar Letland gaf geen krimp: 31-46. Het derde schuifje was voor de Belgen, maar vele gemiste vrijworpen maakten dat een echte remonte niet aan de orde was: 45-57. Ook in het slotkwart bleven de Lions op zoek gaan naar de aansluiting. Via Obasohan en Vanwijn was die bij 55-62 bijna een feit.

De lange achtervolging mondde uit in een fysieke slag. Ook Letland hapte naar adem en bij 62-66 na drie gelukte vrijworpen van Lecomte was alles opnieuw mogelijk. Lecomte zorgde met een korf en een bonusvrijworp voor 65-66 en na Lets balverlies gingen de Lions met nog 17 seconden op de klok op zoek naar winst. De laatste aanval leverde echter geen winst op. De kleine nederlaag biedt wel perspectief voor de return van maandag.