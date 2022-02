Naar school zonder mondmasker: mondmaskerplicht versoepelt in VS

De gezondheidsautoriteiten van de VS hebben vrijdag hun aanbevelingen over het dragen van mondmaskers aanzienlijk versoepeld. Zo wordt het dragen van een mondmasker binnenshuis niet langer aanbevolen, ook niet in scholen.

“We bevinden ons als natie in een veel betere situatie, met middelen om ons te beschermen tegen COVID-19”, verklaarde de directrice van CDC, het Centrum voor Ziektecontrole en Preventie, Rochelle Walensk, op een persconferentie.