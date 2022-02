Oekraïense militair blaast zichzelf samen met brug op om Russische tanks te stoppen

In tijden van oorlog zijn er ook altijd heldendaden. Zo is er ook het verhaal van Vitaliy Volodymyrovych Skakun. De Oekraïense militair bood zich vrijwillig aan om een brug op te blazen en kwam bij de actie om het leven. Hij wordt nu gelauwerd door de Oekraïense legerstaf.

Om de opmars van een colonne tanks tegen te houden besloot het Oekraïense leger om de Henichesk-brug, in de buurt van de Krim, op te blazen. Militair Vitaliy Volodymyrovych Skakun bood zich vrijwillig aan om die taak uit te voeren, schrijft de legerstaf op Facebook.

Hij kon de explosieven plaatsen, maar had zelf geen tijd om nog weg te geraken. Volgens zijn kameraden meldde Vitaliy dat hij de brug zou laten ontploffen, waarop vrijwel direct een ontploffing te horen was. De man was dood. “Zijn heldhaftige daad vertraagde de opmars van de vijand aanzienlijk, waardoor de eenheid de verdediging kon herschikken en organiseren”, klinkt het.

Vitaliy wordt op Facebook de ‘held van het moment’ genoemd en er wordt nu al gevraagd om de man een prijs toe te kennen. “Russische bezetters, weet dat de aarde onder je voeten zal branden! We zullen vechten zolang we leven! En zolang we leven zullen we vechten!”, sluit het leger de post af.