STVV heeft play-off 2 in het vizier

Waar het bij Racing Genk dezer dagen vooral kommer en kwel is, heerst er bij STVV eerder een hosanna-stemming. De club verzekerde zich namelijk na een knappe 9 op 9 van het behoud. En heeft intussen zelfs play-off 2 in het vizier. De Kanaries trekken morgen naar Oostende met als doel hun zegereeks verder te zetten. En mogelijk is er zelfs plaats in de basis voor de verguisde Junior Pius. De Nigeriaan die in de clinch ging met de eigen fans, heeft z’n straf heeft uitgezeten. En verdient volgens coach Bernd Hollerbach een tweede kans. Een kans die er mogelijk morgen al komt door het wegvallen van de geelgeschorste Toni Leistner.