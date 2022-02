Beerschot geeft nieuwe zege van de hoop toch nog uit handen

Beerschot, dat is de laatste weken een beetje zoals Jekkyl & Hyde. Op verplaatsing is de minste tegenslag er teveel aan. Een zuchtje wind en het paars-witte kaartenhuisje zakt in elkaar. In eigen huis toont de ploeg opvallend veel veerkracht. Alsof zelfs stormen Eunice en Franklin de Kielse constructie niet tegen de grond krijgen. In de laatste drie wedstrijden zette Beerschot telkens een scheve situatie recht en sprokkelde het nog 7 op 9 tegen OHL, Zulte Waregem en KV Kortrijk.

Vrijdagavond leek het opnieuw zo’n verhaal te worden. Bayo zorgde na twintig minuten voor de intussen traditionele domper. De Ivoriaan werd in het straatje gestuurd en liep Halaimia losjes in de vernieling om het leer dan subtiel over Vanhamel - die wel heel vroeg ging liggen - te stiften. Vanderidt wilde na de blamage in Brugge meer strijdlust zien en werd op zijn wenken bediend. Beerschot incasseerde en reageerde. En hoe! Vijf minuten later stonden de bordjes al terug op gelijke hoogte. Met een gelukje belandde het leer voor de voeten van Sebaoui. De nieuwe chouchou zat tot dan niet echt in de wedstrijd, maar wiste zijn moeilijke openingsfase met een heerlijke goal helemaal weg: buitenkantje voet in de kruising. Een wereldgoal. En allicht opnieuw tranen bij papa Fariss.

Verdiende voorsprong

Het Olympisch Stadion veerde recht, Beerschot veerde mee. Zonder te domineren kreeg de thuisploeg meer grip op de wedstrijd. Shankland had net voor rust altijd voor de 2-1 moeten zorgen, maar oog in oog met Kamara - die halfweg de eerste helft de geblesseerde Koffi was komen vervangen - besloot hij recht op de Senegalese doelman. Jammer voor de Schot, die na een sterke eerste helft wel een beloning verdiende.

Meteen na de pauze kreeg Shankland dan toch een streepje achter zijn naam. Een assist weliswaar. De Schot plukte een diepe bal knap uit de lucht en legde het leer perfect klaar voor de infiltrerende Dom. Vanderidt had de blonde Antwerpenaar een rijtje naar voren geschoven om voor meer stootkracht op het middenveld te zorgen. De ingreep leverde zowaar nog een extraatje op. Dom twijfelde niet en knalde het leer onhoudbaar tegen de touwen. En zo is Dom zowaar gedeeld topschutter bij Beerschot. Net als Noubissi en Shankland heeft hij intussen vier keer gescoord.

Owngoal

Het zal Dom worst wezen. De voorsprong kwam er vroeg. Veel te vroeg. Bij Beerschot sloegen de zenuwen toe, Charleroi werd steeds gevaarlijker. De bezoekers misten echter efficiëntie. Bayo stuitte twee keer op Vanhamel, Badji kreeg zijn poging niet tussen het doelkader. Maar aan deze storm kon Beerschot niet eeuwig weerstaan. Radic duwde eerst nog ongelukkig een voorzet van Kayembe in eigen doel. Enkele minuten later gaf het de voorsprong helemaal uit handen. Na een knappe collectieve aanval knalde Zorgane de 2-3 staalhard in de korte hoek.

Vanderidt gooide met Holzhauser en Suzuki nog zijn laatste troeven op tafel, maar de Oostenrijker en Japanner slaagden er niet meer in om een nieuw kaartenhuisje te bouwen. En zo is het bang afwachten wat Seraing zondagavond op het veld van Zulte Waregem doet. Een zege van de Luikenaars zal de allerlaatste hoop definitief wegblazen. En anders volgt er nog een match van de aller-allerlaatste kans. Mathematisch, u weet wel …